У Болгарії звільнили главу розвідки, він звинувачує "довгу руку Кремля"

У Болгарії в середу звільнили директора Державного агентства розвідки Атанаса Атанасова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Представник уряду заявив, що за керівництва Атанасова відомство здійснювало свою діяльність, не дотримуючись принципів об'єктивності, неупередженості та політичної нейтральності.

Сам Атанасов відкинув озвучені причини відставки.

"Основною причиною мого відсторонення є довга рука Кремля та скоординовані дії з відомим бізнесменом з багатьма звинуваченнями" – сказав він.

"Успішна робота служб проти зловмисного російського впливу, я маю на увазі російські спецслужби, це основна причина зміни керівного складу служб у нашій країні", - заявив Атанасов.

Наприкінці травня президент Болгарії Румен Радев звільнив главу болгарської контррозвідки (SANS) Дімітара Георгієва за завдання шкоди престижу служби.

Георгієв разом з начальником зовнішньої розвідки Атанасом Атанасовим пішли в тривалу відпустку після того, як експрем’єр Бойко Борисов втратив владу в кінці квітня. Однак вони були змушені повернутися до роботи після того, як зіткнулися зі значним суспільним тиском і були звинувачені в лояльності Борисову, але не державі.