В Болгарии уволили главу разведки, он обвиняет "длинную руку Кремля"

В Болгарии в среду уволили директора Государственного агентства разведки Атанаса Атанасова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Представитель правительства заявил, что при руководстве Атанасова ведомство осуществляло свою деятельность, не придерживаясь принципов объективности, беспристрастности и политической нейтральности.

Сам Атанасов отверг озвученные причины отставки.

"Основной причиной моего отстранения является длинная рука Кремля и скоординированные действия с известным бизнесменом со многими обвинениями", - сказал он.

"Успешная работа служб против злонамеренного российского влияния, я имею в виду российские спецслужбы, это основная причина изменения руководящего состава служб в нашей стране", - заявил Атанасов.

В конце мая президент Болгарии Румен Радев уволил главу болгарской контрразведки (SANS) Димитара Георгиева за ущерб престижа службы.

Георгиев вместе с начальником внешней разведки Атанасом Атанасовым пошли в длительный отпуск после того, как експремьер Бойко Борисов потерял власть в конце апреля. Однако они были вынуждены вернуться к работе после того, как столкнулись со значительным общественным давлением и были обвинены в лояльности Борисову, но не государству.