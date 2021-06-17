Відносини між ЄС та Росією можуть ще більше погіршитися - Боррель

Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль" і ймовірне подальше погіршення ситуації.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами Борреля, блок повинен прагнути до "передбачуваним і стабільним" відносин в надії на поліпшення відносин в майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки - лише "віддалена перспектива".

Боррель підкреслив, що ЄС повинен "протидіяти" порушень прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з Групою семи (G7) і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.

Можливі області співпраці включають боротьбу зі зміною клімату, усунення "економічних подразників", налагодження контактів між людьми - наприклад, за допомогою спрощення візового режиму та обмінів - і, нарешті, співпраця з деяких питань регіональної та глобальної безпеки.

Нагадаємо, Європейський Союз підготував нову стратегію щодо своїх відносин з Росією, яка буде базуватися на одночасних відштовхуванні, стримуванні і взаємодії з Москвою.

Лідери ЄС обговорять підготовлену стратегію на саміті наступного тижня.