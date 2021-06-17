Отношения между ЕС и Россией могут еще больше ухудшиться - Боррель

Отношения между ЕС и Россией замкнуты в "негативную спираль" и вероятно дальнейшее ухудшение ситуации.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Борреля, блок должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи - лишь "отдаленная перспектива".

Боррель подчеркнул, что ЕС должен "противодействовать" нарушениям прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонительный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО, а также "вовлекать" Россию в вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Возможные области сотрудничества включают борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми - например, посредством упрощения визового режима и обменов - и, наконец, сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.

Напомним, Европейский Союз подготовил новую стратегию своих отношений с Россией, будет базироваться одновременно на отталкивании, сдерживании и взаимодействия с Москвой.

Лидеры ЕС обсудят подготовленную стратегию на саммите на следующей неделе.