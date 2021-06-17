Іспанія планує скасувати носіння масок на вулицях

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що незабаром уряд скасує вимогу щодо носіння масок для обличчя в громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Скоро ми відмовимося від масок на вулицях. Через кілька днів ми досягнемо межі, коли понад 15 мільйонів іспанців будуть імунізовані в рамках найбільшої кампанії вакцинації в нашій історії", - сказав Санчес.

За його словами, хороший прогрес вакцинації в країні дає привід для послаблення правил використання масок.

"Через кілька тижнів 50% населення отримають як мінімум одну дозу, дорожня карта зрозуміла і виконується", - сказав він, маючи на увазі мету вакцинації 70% іспанців до кінця літа.

У травні Міністерство охорони здоров'я Іспанії розробило спільно з 17 регіонами Іспанії дорожню карту щодо скасування обмежень напередодні літнього туристичного сезону, життєво важливого для постраждалої іспанської економіки.

Іспанські ЗМІ повідомили, що використання масок більше не буде обов'язковим в громадських місцях, якщо там мало людей і буде зберігатися соціальне дистанціювання.

Документ вимагає схвалення Національної комісії охорони здоров'я, але це вважається простою формальністю, оскільки його підтримують всі політичні групи в парламенті.

Нагадаємо, прем’єр Франції Жан Кастекс оголосив про скасування вимоги щодо носіння маски на вулиці з 17 червня. Як виняток маски потрібні будуть у певних обставинах - скупчення людей, черги, стадіони. Носіння маски залишатиметься обов’язковим у закритих приміщеннях.