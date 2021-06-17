Испания планирует отменить ношение масок на улицах

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что вскоре правительство отменит требование о ношении масок для лица в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Скоро мы откажемся от масок на улицах. Через несколько дней мы достигнем рубежа, когда более 15 миллионов испанцев будут иммунизированы в рамках крупнейшей кампании вакцинации в нашей истории", - сказал Санчес.

По его словам, хороший прогресс вакцинации в стране дает повод для ослабления правил использования масок.

"Через несколько недель 50% населения получат как минимум одну дозу, дорожная карта ясна и выполняется", - сказал он, имея в виду цель вакцинации 70% испанцев к концу лета.

В мае министерство здравоохранения Испании разработало совместно с 17 регионами Испании дорожную карту по отмене ограничений в преддверии летнего туристического сезона, жизненно важного для пострадавшей испанской экономики.

Испанские СМИ сообщили, что использование масок больше не будет обязательным в общественных местах, если там мало людей и будет сохраняться социальное дистанцирование. Этот документ требует одобрения Национальной комиссии здравоохранения, но это считается простой формальностью, поскольку его поддерживают все политические группы в парламенте.

Напомним, премьер Франции Жан Кастекс объявил об отмене обязательного ношения маски на улице с 17 июня. В качестве исключения маски нужны будут в определенных обстоятельствах - скопление людей, очереди, стадионы. Ношение маски будет оставаться обязательным в закрытых помещениях.