Уряд перепризначив держсекретаря МЗС
Кабмін своїм розпорядженням від 16 червня перепризначив Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений на сайті уряду документ.
"Призначити Банькова Олександра Сергійовича державним секретарем Міністерства закордонних справ України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків терміном на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в розпорядженні уряду №638.
Кабінет міністрів призначив Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ у липні минулого року.
До цього Баньков з 2017 року обіймав посаду посла України в Румунії, а перед тим - директора департаменту секретаріату в МЗС.
Посада державного секретаря є найвищою посадою в дипломатичній службі, яка не має статусу політичної.