Уряд перепризначив держсекретаря МЗС

Кабмін своїм розпорядженням від 16 червня перепризначив Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений на сайті уряду документ.

"Призначити Банькова Олександра Сергійовича державним секретарем Міністерства закордонних справ України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків терміном на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в розпорядженні уряду №638.

Кабінет міністрів призначив Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ у липні минулого року.

До цього Баньков з 2017 року обіймав посаду посла України в Румунії, а перед тим - директора департаменту секретаріату в МЗС.

Посада державного секретаря є найвищою посадою в дипломатичній службі, яка не має статусу політичної.