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Уряд перепризначив держсекретаря МЗС

Четвер, 17 червня 2021, 11:18

Кабмін своїм розпорядженням від 16 червня перепризначив Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений на сайті уряду документ.

"Призначити Банькова Олександра Сергійовича державним секретарем Міністерства закордонних справ України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків терміном на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в розпорядженні уряду №638.

Кабінет міністрів призначив Олександра Банькова на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ у липні минулого року.

До цього Баньков з 2017 року обіймав посаду посла України в Румунії, а перед тим - директора департаменту секретаріату в МЗС.

Посада державного секретаря є найвищою посадою в дипломатичній службі, яка не має статусу політичної.

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МЗС
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