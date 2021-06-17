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Правительство переназначило госсекретаря МИД

Четверг, 17 июня 2021, 11:18

Кабмин своим распоряжением от 16 июня переназначил Александра Банькова на должность государственного секретаря Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный на сайте правительства документ.

"Назначить Банькова Александра Сергеевича государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении правительства №638.

Кабинет министров назначил Александра Банькова на должность государственного секретаря Министерства иностранных дел в июле прошлого года.

До этого Баньков с 2017 года занимал должность посла Украины в Румынии, а перед тем - директора Департамента секретариата в МИД.

Должность государственного секретаря - наивысшая должность в дипломатической службе, не имеющая статуса политической.

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