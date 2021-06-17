Греція попередила Німеччину через експорт субмарин до Туреччини

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас висловив розчарування з приводу продажу Німеччиною підводних човнів Туреччині, що, на його думку, змінить баланс в Егейському морі на користь Анкари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У середу 16 червня Дендіас провів в Афінах зустріч з Нільсом Шмідом, речником парламентської групи соціал-демократів (СДПН) із закордонних справ.

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"Я не можу не висловити наше глибоке розчарування з приводу ролі СДПН в пропозиціях про введення ембарго на поставки зброї Туреччини. І прем'єр-міністр Міцотакіс, і я багато разів говорили майже з усіма в Німеччині про необхідність зберігати баланс в Егейському морі", - сказав Дендіас.

Афіни неодноразово просили партнерів по ЄС ввести ембарго на поставки зброї до Туреччини, враховуючи ескалацію конфлікту між сусідніми країнами в Східному Середземномор'ї.

Німеччина, Іспанія та Італія заблокували запит Греції в Раді ЄС, а СДПН недавно проголосувала проти законопроєкту, що забороняє експорт підводних човнів в Туреччину.

Дендіас сказав, що поставка підводних човнів в країну, яка продовжує дестабілізувати регіон, змінить баланс сил.

Лідери ЄС на саміті 24-25 червня обговорять наступні кроки Євросоюзу щодо Туреччини. Згідно з проєктом висновків саміту, ЄС вітає деескалацію в Східному Середземномор'ї. Видання відзначає, що ЄС має намір дотримуватися підходу "батога і пряника" щодо Туреччини.