Греция предупредила Германию из-за экспорта субмарин в Турцию

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил разочарование продажей Германией подводных лодок Турции, что, по его мнению, изменит баланс в Эгейском море в пользу Анкары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В среду 16 июня Дендиас провел в Афинах встречу с Нильсом Шмидом, спикером парламентской группы социал-демократов (СДПГ) по иностранным делам.

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"Я не могу не выразить наше глубокое разочарование по поводу роли СДПГ в предложениях о введении эмбарго на поставки оружия Турции. И премьер-министр Мицотакис, и я много раз говорили почти со всеми в Германии о необходимости сохранять баланс в Эгейском море", - сказал Дендиас.

Афины неоднократно просили партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турции, учитывая эскалацию конфликта между соседними странами в Восточном Средиземноморье.

Германия, Испания и Италия заблокировали запрос Греции в Совете ЕС, а СДПГ недавно проголосовала против законопроекта, запрещающего экспорт подводных лодок в Турцию.

Дендиас сказал, что поставка подлодок в страну, которая продолжает дестабилизировать регион, изменит баланс сил.

Лидеры ЕС на саммите 24-25 июня обсудят следующие шаги Евросоюза по Турции. Согласно проекту выводов саммита, ЕС приветствует деэскалацию в Восточном Средиземноморье. Издание отмечает, что ЕС намерен придерживаться подхода "кнута и пряника" в отношении Турции.