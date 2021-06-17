Словаччина 30 червня припинить запис на щеплення російською вакциною

У Словаччині реєстрація на вакцинацію російською вакциною "Спутник V" буде припинена 30 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Термін дії перших 100 тисяч ампул закінчується в кінці липня. Словаччина закупила загалом 200 000 доз російської вакцини, чого достатньо для щеплення 100 000 людей, але інтерес нижчий, ніж очікувалося.

Ленгварський заявив, що Словаччина спробує продати невикористані вакцини або подарувати їх іншим країнам. "Я маю попередню згоду уряду, і вона повинна бути офіційно затверджена наступного тижня", - сказав міністр, додавши, що країни Західних Балкан зацікавлені в російській вакцині.

На цей час перша доза "Спутник" V чекає 5898 словаків, найбільший інтерес проявляють люди у віці від 40 до 44 років. Водночас люди пенсійного віку не проявляють інтересу до російської вакцини. Загалом на щеплення від "Спутником" зареєструвалося близько 10 000 осіб.

Словацький міністр також оголосив, що готує певну винагороду для тих, хто зробить щеплення будь-якою вакциною, щоб підвищити інтерес до вакцинації. "Це може бути лотерея або якась форма лотереї", - сказав Ленгварський.

Наразі першою дозою щеплено 1,9 мільйона людей у ​​Словаччині, з них 1,2 мільйона отримали другу дозу.

Раніше стало відомо, що уряд Словаччини не планує закуповувати нові партії російської вакцини "Спутник V" через низький інтерес до неї словаків.

Використання російської вакцини було схвалено в країні наприкінці травня.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер. Матович залишився в уряді на посаді міністра фінансів.