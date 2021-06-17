Словакия 30 июня прекратит запись на прививки российской вакциной

В Словакии регистрация на вакцинацию российской вакциной "Спутник V" будет прекращена 30 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Ленгварский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Срок действия первых 100 000 ампул заканчивается в конце июля. Словакия закупила всего 200 000 доз российской вакцины, чего достаточно для прививки 100 000 человек, но интерес ниже, чем ожидалось.

Ленгварский заявил, что Словакия попытается продать неиспользованные вакцины или подарить их другим странам. "Я получил предварительное согласие правительства, и оно должно быть официально утверждено на следующей неделе", - сказал министр, добавив, что страны Западных Балкан заинтересованы в российской вакцине.

В настоящее время первая доза "Спутник" V ждет 5898 словаков, наибольший интерес проявляют люди в возрасте от 40 до 44 лет. В то же время люди пенсионного возраста не проявляют интереса к российской вакцины. Всего на прививки от "Спутником" зарегистрировалось около 10 000 человек.

Словацкий министр также объявил, что готовит определенное вознаграждение для тех, кто сделает прививки любой вакциной, чтобы повысить интерес к вакцинации. "Это может быть лотерея или какая-то форма лотереи", - сказал Ленгварский.

Сейчас первой дозой привиты 1,9 миллиона человек в Словакии, из них 1,2 миллиона получили вторую дозу.

Ранее стало известно, что правительство Словакии не планирует закупать новые партии российской вакцины "Спутник V" из-за низкого интереса к ней со стороны словаков.

Использование российской вакцины было принято в стране в конце мая.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер. Матович остался в правительстве в должности министра финансов.