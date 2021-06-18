Німеччину повторно обміряють з максимальною точністю

Німеччину повторно обміряють з точністю до міліметра, щоб визначити зміни рівня суходолу, покращити технології автономного водіння і дослідити зміни клімату.

Про це йдеться в публікації DW, повідомляє "Європейська правда".

Протягом п'яти тижнів, до 15 липня, 35 геодезичних груп з державних геодезичних управлінь і Федерального агентства з картографії та геодезії (BKG) у Франкфурті-на-Майні об'їдуть всю країну.

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За допомогою найсучаснішого обладнання вони наново облаштують та проводитимуть досліди на 250 вимірювальних станціях по всій Німеччині.

Пункти для вимірювання було облаштовано безпосередньо під поверхнею землі й випробувано ще 2008 року, коли у Німеччині вперше проводили подібне вимірювання.

Щоб вимірювання були максимально точними, експерти застосовуватимуть одночасно кілька супутникових навігаційних систем. Це американська навігаційна система GPS, а також російська система ГЛОНАСС. На відміну від першого обміру такого штибу, проведеного 13 років тому, тепер до цих двох навігаційних систем додалася ще й європейська супутникова навігаційна система Galileo.

Антени щосекунди реєструватимуть сигнали від цих навігаційних систем і таким чином зможуть зафіксувати будь-які зміни, що могли статися за останні 13 років. Ці дані доповнюються сигналами супутникової служби SAPOS, якою користуються федеральні землі Німеччини.

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Зібрані дані вивчатимуть у рамках багатоденних розрахунків на потужних комп'ютерах у BKG і в Державному управлінні Нижньої Саксонії. Обсяг даних настільки велетенський, що експерти зможуть виявити зміни завбільшки з гірчичне зернятко.

Вимірювання зможуть надати докази змін рівня суходолу в Німеччині, а нові дані можна буде застосувати для захисту узбережжя. Крім того, дані зможуть допомогти з захистом від повеней, будівництвом автодоріг, прокладанням залізничного полотна та у гірничовидобувній галузі.

Ці дані також необхідні для пошуку місця для безпечного зберігання ядерних відходів і становлять особливий інтерес для майбутніх транспортних засобів, особливо для систем автономного водіння. Ідеться про самокеровані автомобілі або транспортні системи, які рухаються до місця призначення без участі людини-водія.

Що точніші дані вимірювань, на яких базуватимуться програми для автономного водіння автомобілів, то менше помилок і, відповідно, менше аварій.

Німеччина, площа якої становить 357 386 квадратних кілометрів, посідає за площею 62 місце серед 194 країн світу.