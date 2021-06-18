Германию повторно обмеряют с максимальной точностью

Германию повторно обмеряют с точностью до миллиметра, чтобы определить изменения уровня суши, улучшить технологии автономного вождения и исследовать изменения климата.

Об этом говорится в публикации DW, сообщает "Европейская правда".

В течение пяти недель, до 15 июля, 35 геодезических групп из государственных геодезических управлений и Федерального агентства по картографии и геодезии (BKG) во Франкфурте-на-Майне объедут всю страну.

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С помощью современного оборудования они заново обустроят и проводить опыты на 250 измерительных станциях по всей Германии.

Пункты для измерения был оборудован непосредственно под поверхностью земли и испытано еще в 2008 году, когда в Германии впервые проводили подобное измерения.

Чтобы измерения были максимально точными, эксперты применять одновременно несколько спутниковых навигационных систем. Это американская навигационная система GPS, а также российская система ГЛОНАСС. В отличие от первого обмера такого рода, проведенного 13 лет назад, теперь к этим двум навигационным системам добавилась еще и европейская спутниковая навигационная система Galileo.

Антенны каждую секунду регистрировать сигналы от этих навигационных систем и таким образом смогут зафиксировать любые изменения, которые могли произойти за последние 13 лет. Эти данные дополняются сигналами спутниковой службы SAPOS, которой пользуются федеральные земли Германии.

Собранные данные будут изучать в рамках многодневных расчетов на мощных компьютерах в BKG и в Государственном управлении Нижней Саксонии. Объем данных настолько огромный, что эксперты смогут выявить изменения величиной с горчичное зернышко.

Измерение смогут предоставить доказательства изменений уровня суши в Германии, а новые данные могут быть применены для защиты побережья. Кроме того, данные смогут помочь с защитой от наводнений, строительством автодорог, прокладкой железнодорожного полотна и в горнодобывающей отрасли.

Эти данные также необходимы для поиска места для безопасного хранения ядерных отходов и представляют особый интерес для будущих транспортных средств, особенно для систем автономного вождения. Речь идет о самоуправляемые автомобили или транспортные системы, которые движутся к месту назначения без участия человека-водителя.

Чем точнее данные измерений, на которых будут базироваться программы для автономного вождения автомобилей, тем меньше ошибок и, соответственно, меньше аварий.

Германия, площадь которой составляет 357 386 квадратных километров, занимает по площади 62-е место среди 194 стран мира.