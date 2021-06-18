Глава міноборони Німеччини попередила про репутацію армії після скандалу в Литві

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила в п'ятницю, що німецькі війська, обвинувачені в антисемітських висловах і сексуальному насильстві під час служби в Литві, ставлять під загрозу репутацію всієї німецької армії.

Про це вона сказала у п'ятницю у своєму зверненні до молодих офіцерів у Гамбурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

""Ми чуємо про сексуальний примус і систематичні знущання, про порушення у використанні боєприпасів, ми чуємо про антисемітські висловлювання, про пісні з нацистської епохи… Той, хто так себе веде, не повинен входити в Бундесвер", - сказала міністр.

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Вона закликала командувачів військами в Бундесвері бути першою лінією захисту від екстремізму і неправомірних дій.

У середу міністерство оборони відкликало взвод з приблизно 30 німецьких солдатів зі служби в Литві у зв'язку з інцидентами, що трапилися весною.

Розслідування ведеться за підозрою в скоєнні таких злочинів, як сексуальне насильство, образа з імовірно расистським підґрунтям, сексуальний примус і дії екстремістського характеру.

За даними слідства, в ході вечірки, яка відбулася 30 квітня в районі литовського міста Рукла, деякі німецькі солдати напилися і святкували так шумно, що готельному персоналу довелося викликати німецьку військову поліцію. Згідно з матеріалами справи, один із солдатів спробував вставити пеніс в рот сплячого товариша, інший знімав те, що відбувається на відео.

Інший кричущий випадок був виявлений в ході розслідування. За словами солдатів, їх товариші по службі з мотопіхотного взводу Бундесверу виспівували нацистські та антисемітські пісні в день народження Гітлера 20 квітня.

У протоколі показань свідків відзначено, що солдати співали ці пісні всупереч забороні фельдфебеля, який, однак, не повідомив про порушення начальству.