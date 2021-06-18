Глава минобороны Германии предупредила о репутации армии после скандала в Литве

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в пятницу, что немецкие войска, обвиняемые в антисемитских высказываниях и сексуальном насилии во время службы в Литве, ставят под угрозу репутацию всей немецкой армии.

Об этом она сказала в пятницу в своем обращении к молодым офицерам в Гамбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

"Мы слышим о сексуальном принуждении и систематических издевательствах, о нарушениях в использовании боеприпасов, мы слышим об антисемитских высказываниях, о песнях из нацистской эпохи... Тот, кто так себя ведет, не должен входить в Бундесвер", - сказала министр.

Она призвала командующих войсками в бундесвере быть первой линией защиты от экстремизма и неправомерных действий.

В среду министерство обороны отозвало взвод из примерно 30 немецких солдат со службы в Литве в связи с инцидентами, которые произошли весной.

Расследование ведется по подозрению в совершении таких преступлений, как сексуальное насилие, оскорбление с предположительно расистской основой, сексуальное принуждение и действия экстремистского характера.

По данным следствия, в ходе вечеринки, которая состоялась 30 апреля в районе литовского города Рукла, некоторые немецкие солдаты напились и праздновали так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать немецкую военную полицию. Согласно материалам дела, один из солдат попытался вставить член в рот спящего товарища, другой снимал происходящее на видео.

Другой вопиющий случай был обнаружен в ходе расследования. По словам солдат, их сослуживцы из мотопехотного взвода Бундесвера распевали нацистские и антисемитские песни в день рождения Гитлера 20 апреля.

В протоколе показаний свидетелей отмечено, что солдаты пели эти песни вопреки запрету фельдфебеля, который, однако, не сообщил о нарушении начальству.