Сенаторка США: з завершеним "Північним потоком-2" РФ отримає потужну зброю

Завершення будівництва магістрального трубопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2" матиме серйозні наслідки для України і країн Європи.

Про це заявила член комітету з закордонних відносин Сенату США Джин Шахін на брифінгу для журналістів після зустрічі групи американських сенаторів з президентом України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Для нас неприйнятне будівництво проєкту "Північний потік-2"... Ми вважаємо, що завершення його будівництва матиме серйозні наслідки для України і наслідки для європейського континенту", - заявила Шахін.

Вона додала, що "після закінчення будівництва проєкту Росія матиме потужну зброю".

Шахін нагадала про те, що Конгрес США прийняв перший пакет санкцій щодо "Північного потоку-2" минулого року, а також висловила надію на ухвалення цього року додаткового пакета.

"Далі будуть розглядатися інші засоби впливу на його будівництво, коли воно завершиться, як можна буде впливати на його подальшу експлуатацію, оскільки перед запуском в експлуатацію трубопровід повинен отримати дозволи та ліцензії для цієї експлуатації", - сказала вона.

Крім того, за її словами, "восени поточного року в Німеччині відбудуться вибори, тобто буде певний розвиток подій, яке буде мати остаточний вплив на "Північний потік-2".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Як повідомлялося, колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили на паузу санкції щодо "Північного потоку-2", та не виключає можливості їх відновлення.