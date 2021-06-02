Сенатор США: с завершенным "Северным потоком-2" РФ получит мощное оружие

Завершение строительства магистрального трубопровода из России в Германию "Северный поток-2" будет иметь серьезные последствия для Украины и стран Европы.

Об этом заявила член комитета по иностранным отношениям Сената США Джин Шахин на брифинге для журналистов после встречи группы американских сенаторов с президентом Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Для нас неприемлемо строительство проекта "Северный поток-2"... Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и для европейского континента", - заявила Шахин.

Она добавила, что "после окончания строительства проекта у России будет мощное оружие".

Шахин напомнила, что Конгресс США принял первый пакет санкций в отношении "Северного потока-2" в прошлом году, а также выразила надежду на принятие в текущем году дополнительного пакета.

"Далее будут рассматриваться другие средства воздействия на его строительство, когда оно завершится, как можно будет влиять на его дальнейшую эксплуатацию, поскольку перед запуском в эксплуатацию трубопровод должен получить разрешения и лицензии для этой эксплуатации", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, "осенью текущего года в Германии состоятся выборы, то есть будет определенное развитие событий, которое будет иметь окончательное влияние на "Северный поток-2".

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Как сообщалось, бывшая заместительница главы МИД и экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что США поставили на паузу санкции по "Северному потоку-2", и не исключает возможности их восстановления.