80 мільйонів жителів ЄС повністю вакциновані від коронавірусу

У Європейському Союзі станом на 2 червня від коронавірусу повністю вакцинували 80 мільйонів жителів із близько 500-мільйонного населення блоку.

Про це розповіла глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми зробили 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців в цей час повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Ми йдемо до нашої мети: доставити досить доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні", - додала фон дер Ляєн.

У понеділок Європейська комісія запропонувала напередодні літа пом’якшити обмеження на поїздки в Євросоюзі.

Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Водночас, 7 країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми по всьому блоку.

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