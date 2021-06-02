80 млн жителей ЕС полностью вакцинированы от коронавируса

В Европейском Союзе по состоянию на 2 июня от коронавируса полностью вакцинировали 80 млн жителей из примерно 500-миллионного населения блока.

Об этом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"На сегодня мы сделали 250 млн прививок в ЕС. И более 80 млн европейцев на это время полностью вакцинированы", - написала она в своем Twitter.

"Мы идем к нашей цели: доставить достаточно доз, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения ЕС в июле", - добавила фон дер Ляйен.

В понедельник Европейская комиссия предложила накануне лета смягчить ограничения на поездки в Евросоюзе.

Сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

В то же время семь стран Евросоюза 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации за месяц до запуска программы по всему блоку.

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