Стефанішина розповіла, чого Україна чекає від Стратегії НАТО-2030

Україна сподівається, що НАТО у своїй стратегії на наступне десятиріччя чітко підтвердить перспективу членства України та Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час дискусії на Чорноморському безпековому форумі.

Вона зазначила, що на етапі приєднання до НАТО багатьох країн в Альянсі також не було одностайності щодо їхнього членства, але врешті рішення було прийняте.

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Ольга Стефанішина нагадала також, що рішення про майбутнє членство України фактично було прийняте 13 років тому - на Бухарестському саміті у 2008 році.

"Зараз час подивитися, як втілити це рішення. Наша країна вважає, що зараз для цього правильний політичний та історичний момент. НАТО розглядає нову стратегію на наступні 10 років. На час ухвалення попередньої стратегії Україна не зазнавала агресії, ми мало знали про гібридні загрози та стійкість. І зараз нова стратегія НАТО без відповіді на ці критичні питання, з нашої точки зору, не буде стратегією", - зазначила віцепрем’єрка.

"Ми розуміємо, що розширення саме по собі - це тривалий процес. Але зараз ми хочемо бачити ясність - ясність і єдність, сильну та безумовну єдність, щоб підтвердити майбутнє України та Грузії у НАТО і надати нашим країнам План дій щодо членства. Це було б найкращою відповіддю автократичним і тоталітарним режимам", - наголосила Ольга Стефанішина.

Вона додала, що якщо НАТО підтвердить готовність до "політики відкритих дверей", це буде переконливим аргументом на користь того, що Росія все ще не має права голосу у НАТО.

"Політика відкритих дверей у стратегії НАТО-2030 була б потужним сигналом, що Росія не має права голосу у НАТО. Надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства було б найкращою відповіддю автократичним режимам у регіоні. Розширення - тривалий процес, але найважливіше тут - ясність", - резюмувала Стефанішина у своєму Twitter.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує на ухвалення рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) на червневому саміті, оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Саміт глав держав та урядів країн Альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі, Україну, як і інших партнерів, не запрошували.

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