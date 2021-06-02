Стефанишина рассказала, чего Украина ждет от Стратегии НАТО-2030

Украина надеется, что НАТО в своей стратегии на следующее десятилетие четко подтвердит перспективу членства Украины и Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время дискуссии на Черноморском форуме по безопасности.

Она отметила, что на этапе присоединения к НАТО многих стран в Альянсе также не было единодушия относительно их членства, но в конце решение было принято.

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Стефанишина напомнила также, что решение о будущем членстве Украины фактически было принято 13 лет назад - на Бухарестском саммите в 2008 году.

"Сейчас пора посмотреть, как воплотить это решение. Наша страна считает, что сейчас для этого правильный политический и исторический момент. НАТО рассматривает новую стратегию на следующие 10 лет. На момент принятия предыдущей стратегии Украина не испытывала агрессии, мы мало знали о гибридных угрозах и устойчивости. И сейчас новая стратегия НАТО без ответа на эти критические вопросы, с нашей точки зрения, не будет стратегией", - отметила вице-премьер.

"Мы понимаем, что расширение само по себе - это длительный процесс. Но сейчас мы хотим видеть ясность - ясность и единство, сильное и безусловное единство, чтобы подтвердить будущее Украины и Грузии в НАТО и предоставить нашим странам План действий по членству. Это было бы лучшим ответом автократичным и тоталитарным режимам", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что если НАТО подтвердит готовность к "политике открытых дверей", это будет убедительным аргументом в пользу того, что Россия все еще не имеет права голоса в НАТО.

"Политика открытых дверей в стратегии НАТО-2030 была бы мощным сигналом, что Россия не имеет права голоса в НАТО. Предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству было бы лучшим ответом автократическим режимам в регионе. Расширение - длительный процесс, но самое важное здесь - ясность", - резюмировала Стефанишина в своем Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) на июньском саммите, поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

Саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Украину, как и других партнеров, на него не приглашали.

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