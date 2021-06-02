Lufthansa скасувала рейси в Москву і Санкт-Петербург через відсутність дозволу РФ

Флагманський авіаперевізник Німеччини авіакомпанія Lufthansa 2 червня скасував рейси з Франкфурта-на-Майні в Москву і назад, а також рейси з Франкфурта в Санкт-Петербург і назад.

Про це представник Lufthansa Group повідомив DW, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що на сьогодні ці заплановані рейси довелося скасувати через відсутність узгодження з владою. Ми проінформували пасажирів і, звичайно, шкодуємо через заподіяні незручності", - зазначив він.

За його словами, в компанії розраховували, що "своєчасно отримають" необхідне схвалення, однак цього не сталося. Представник Lufthansa Group уточнив, що мова йшла про узгодження з цілою низкою російських інстанцій.

Рейси мали виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі. За версією джерела агентства "Інтерфакс", скасування могло бути пов'язане з "несвоєчасною або неповною подачею документів про зміну маршруту перевізником".

Співробітник Lufthansa Group в бесіді з DW назвав подібну прив'язку "спекуляцією". "Ми не будемо давати коментарів щодо цього", підкреслив він.

У той же час представник компанії підтвердив, що в останні кілька днів рейси в Москву і Санкт-Петербург виконувалися без прольоту над Білоруссю.

Тим часом джерело російського агентства ТАСС в одній з авіакомпаній РФ повідомило, що питання видачі додаткових дозволів на рейси між Німеччиною і Росією будуть врегульовані 2 червня.

Читайте також ЄС не виключає ескалації з РФ через те, що Москва не приймає європейські авіарейси

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, проте Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

Відтоді більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", або й транзит через своє небо.