Странам ЕС советуют жертвовать вакцины бедным государствам, а не вакцинировать подростков

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, агентство ЕС со штаб-квартирой в Стокгольме, рекомендовал государствам ЕС сначала пожертвовать вакцины бедным странам вместо того, чтобы вакцинировать своих подростков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

По мнению агентства, следует пожертвовать вакцины бедным странам, где люди из групп риска остаются невакцинированными, вместо того, чтобы делать прививки детям в ЕС, которые менее подвержены риску заболевания коронавируса.

"Следует принимать во внимание более широкий контекст глобальной нехватки вакцин", - говорится в заявлении агентства

Например, к середине мая в Африке было сделано всего 1% от общего числа вакцинаций в мире.

Как сообщалось, в Европейском Союзе состоянию на 2 июня от коронавируса полностью вакцинировали 80 млн жителей из около 500-миллионного населения блока.

Вакцина компаний-партнеров Pfizer и BioNTech пока единственной получила утверждение регулятора ЕС для использования для подростков 12-15 лет.

Некоторые страны ЕС уже анонсировали начало вакцинации подростков, например, Польша и Румыния.