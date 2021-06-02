У Бельгії п’ятьох хлопців заарештували за групове згвалтування 14-річної дівчинки

П'ятеро підлітків заарештували в Бельгії за звинуваченням у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки, яка померла менш ніж за тиждень після інциденту.

Про це йдеться в публікації BBC, пише "Європейська правда".

За даними бельгійських ЗМІ, кадри нападу були опубліковані в інтернеті. Жертва наклала на себе руки через чотири дні.

Прокуратура повідомляє, що троє з підозрюваних, неповнолітні, перебувають у колонії для неповнолітніх. Двоє хлопців у віці 18 і 19 років арештовані і повинні постати перед судом в середу.

Звинувачення підтвердило, що щодо них ведеться розслідування "дій, що сталися незадовго до смерті потерпілої".

Читайте також У Франції арештували італійця за підозрою у 160 згвалтуваннях і сексуальних нападах

За повідомленнями бельгійських ЗМІ, дівчинка домовилася про зустріч з другом на кладовищі в Генті 15 травня. Однак він нібито прийшов на зустріч з чотирма іншими підозрюваними і напав на неї. Зображення нападу також були завантажені в соціальні мережі.

Ця справа викликала бурхливу реакцію з боку бельгійських політиків. Державний секретар з питань рівноправності Сара Шлітц пообіцяла вжити заходів для запобігання поширенню зображень сексуального насильства в інтернеті.

"Поширення таких зображень в соціальних мережах не тільки неприпустиме, але і абсолютно незаконне. Це просто неможливо", - сказала вона, додавши, що її команда зустрінеться з представниками компаній, які працюють в соціальних мережах, для обговорення політики модерації.

"Жахливо. Немає слів. Я закликаю жертв сексуального насильства: подайте скаргу", - написав у Twitter міністр юстиції Бельгії Вінсент ван Квікенборн.

Лісбет Стівенс, експерт з питань гендерної рівності, заявила VRT News, що напад не є поодинокім випадком. За її словами, в Бельгії щорічно реєструється близько 200 групових зґвалтувань.