В Бельгии пятерых подростков арестовали за групповое изнасилование 14-летней девочки

Пятеро подростков арестованы в Бельгии по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки, которая умерла менее чем через неделю после инцидента.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

По данным бельгийских СМИ, кадры нападения были опубликованы в интернете. Жертва покончила с собой через четыре дня.

Прокуратура сообщает, что трое из подозреваемых, несовершеннолетние, находятся в колонии для несовершеннолетних. Двое парней в возрасте 18 и 19 лет арестованы и должны предстать перед судом в среду.

Обвинение подтвердило, что в их отношении ведется расследование "действий, произошедших незадолго до смерти потерпевшей".

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По сообщениям бельгийских СМИ, девочка договорилась о встрече с другом на кладбище в Генте 15 мая. Однако он якобы пришел на встречу с четырьмя другими подозреваемыми и напал на нее. Кадры нападения также были загружены в социальные сети.

Это дело вызвало бурную реакцию со стороны бельгийских политиков. Государственный секретарь по вопросам равноправия Сара Шлитц пообещала принять меры для предотвращения распространения изображений сексуального насилия в интернете.

"Распространение таких изображений в социальных сетях не только недопустимо, но и совершенно незаконно. Это просто невозможно", - сказала она, добавив, что ее команда встретится с представителями компаний, работающих в социальных сетях, для обсуждения политики модерации.

"Ужасно. Нет слов. Я призываю жертв сексуального насилия: подавайте жалобу", - написал в Twitter министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборном.

Лисбет Стивенс, эксперт по вопросам гендерного равенства, заявила VRT News, что нападение не является единичным случаем. По ее словам, в Бельгии ежегодно регистрируется около 200 групповых изнасилований.