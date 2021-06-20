У Франції проходить перший тур місцевих виборів

У Франції в неділю 20 червня проходить перший тур регіональних та місцевих виборів по всій території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Громадяни обирають новий склад регіональних та місцевих рад на наступні шість років. На виборчих дільницях, що відкрилися з 8 години ранку, очікують близько 45 млн осіб з правом голосу, але є побоювання, що явка буде низькою.

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Голосування відбувається за пропорційною системою у два тури. Щоб пройти у другий тур, що запланований на 27 червня, необхідно набрати щонайменш 10% голосів. У той же час, політсили, які набрали 5%, можуть об’єднатися з політсилою, що набрала 10% або більше і разом з ними йти на другий тур.

У Франції повноваження цих органів поширюються на транспортну інфраструктуру і тарифи, мережу професійних шкіл, розвиток територій та захист довкілля у своєму регіоні, питання субсидій для підприємств, культуру та спорт та мають доступ у тому числі до частини коштів, що надходять з бюджету Євросоюзу.

Місцеві вибори стануть "лакмусовим папірцем" перед майбутніми президентськими виборами, що відбудуться у квітні 2022 року. Про це - у відеоблозі на каналі ЄП, або в скороченому вигляді у текстовому форматі: "Ефект Зеленського", щоб перемогти Макрона: чого чекати від виборів у Франції.