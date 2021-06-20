Во Франции проходит первый тур местных выборов

Во Франции в воскресенье 20 июня проходит первый тур региональных и местных выборов по всей территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.



Граждане выбирают новый состав региональных и местных советов на следующие шесть лет. На избирательных участках, которые открылись с 8 утра, ожидают около 45 млн человек с правом голоса, но есть опасения, что явка будет низкой.

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Голосование проходит по пропорциональной системе в два тура. Чтобы пройти во второй тур, который запланирован на 27 июня, необходимо набрать минимум 10% голосов. В то же время, политсилы, набравшие 5%, могут объединиться с политической силой, которая набрала 10% или более и вместе с ними идти на второй тур.



Во Франции полномочия региональной власти распространяются на транспортную инфраструктуру и тарифы, сеть профессиональных школ, развитие территорий и защиту окружающей среды в своем регионе, вопрос субсидий для предприятий. Они имеют доступ в том числе к части средств, поступающих из бюджета Евросоюза.



Местные выборы станут "лакмусовой бумажкой" перед предстоящими президентскими выборами, которые состоятся в апреле 2022 года. Об этом - видеоблоге на канале ЕП, или на сайте в сокращенном виде: "Эффект Зеленского", чтобы победить Макрона: чего ждать от выборов во Франции.