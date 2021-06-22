В правительстве Германии раскритиковали новый венгерский закон о ЛГБТ

В правительстве Германии заявили, что новый закон Венгрии, запрещающий "демонстрацию и пропаганду гомосексуализма" среди лиц в возрасте до 18 лет, явно нарушает ценности Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Европейский союз не в первую очередь единым рынком или валютным союзом. Мы сообществом ценностей, эти ценности нас всех связывают", - сказал министр Германии по делам Европы Михаэль Рот перед встречей со своими коллегами из ЕС в Люксембурге.

"Не должно быть абсолютно никаких сомнений в том, что к меньшинствам, в том числе к сексуальным меньшинствам, следует относиться с уважением", - добавил он.

Напомним, венгерские депутаты на прошлой неделе приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающий так называемую гей-пропаганду.

ЛГБТ и правозащитники провели акции протеста, пытаясь оказать давление на законодателей, чтобы они не голосовали за законопроект.