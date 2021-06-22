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Меркель привилась вакциной Moderna после первой дозы Astrazeneca

Вторник, 22 июня 2021, 16:20

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Меркель получила вторую прививку несколько дней назад, заявил во вторник официальный представитель правительства по запросу DPA в Берлине.

После того как 16 апреля Меркель получила вакцину от Astrazeneca в качестве первой вакцинации, теперь ей сделали прививку препаратом от Moderna.

"Я хотела бы поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всем, кто был вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - прокомментировала Меркель.

Напомним, ранее Меркель призвала УЕФА действовать ответственно о планах проведения финала футбольного турнира Евро-2020 в Лондоне из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Англии.

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