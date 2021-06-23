"Наче Джордж Флойд": у Чехії ром помер після затримання поліцією

Чеський уряд підтримав дії поліції після того, як мережею розійшлося відео з офіцером, який стоїть на колінах на плечах і шиї затриманого рома, який згодом помер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ромські групи було вражені відео, яке було знято в суботу в місті Тепліце на північному заході Чехії.

Можна побачити, як чоловіка долають троє офіцерів, і через кілька хвилин він нерухомо лежить на тротуарі.

Члени ромської громади порівнюють цей інцидент зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після того, як поліцейський став колінами на його шию у Міннеаполісі в травні 2020 року.

"Жодного чеського Флойда", - заявила поліція, відкинувши звинувачення в соціальних мережах.

Чеська поліція заявила, що їм довелося застосувати силу, оскільки чоловік у Тепліце став агресивним після передозування наркотиків.

Правоохоронці стверджують, що він помер у машині швидкої допомоги та що попередньою причиною смерті стало передозування. Вони посилаються на попередню патологоанатомічну експертизу, яка виявила, що чоловік страждав на "патологічні зміни коронарних артерій", які, як вважають, спричинені вживанням амфетаміну.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек заявив, що поліція має його повну підтримку і має право реагувати на тих, хто перебуває під впливом наркотиків.

Однак ромські організації стверджують, що інцидент висвітлив те, як чеська влада ставиться до їхньої громади.