"Как Джордж Флойд": в Чехии ром умер после задержания полицией

Чешское правительство поддержало действия полиции после того, как по сети разошлось видео с офицером, который стоит на коленях на плечах и шее задержанного рома, который впоследствии скончался.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Цыганские группы были поражены видео, которое было снято в субботу в городе Теплице на северо-западе Чехии.

Можно увидеть, как мужчину задерживают трое офицеров, и через несколько минут он неподвижно лежит на тротуаре.

Члены цыганской общины сравнивают этот инцидент со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после того, как полицейский стал коленями на его шею в Миннеаполисе в мае 2020 года.

"Никакого чешского Флойда", - заявила полиция, отвергнув обвинения в социальных сетях.

Чешская полиция заявила, что им пришлось применить силу, поскольку человек в Теплице стал агрессивным после передозировки наркотиков.

Правоохранители утверждают, что он умер в машине скорой помощи и что предварительной причиной смерти стала передозировка. Они ссылаются на предыдущую патологоанатомическую экспертизы, которая обнаружила, что мужчина страдал "патологические изменения коронарных артерий", которые, как полагают, вызванные употреблением амфетамина.

Министр внутренних дел Ян Гамачек заявил, что полиция его полную поддержку и имеет право реагировать на тех, кто находится под воздействием наркотиков.

Однако цыганские организации утверждают, что инцидент высветил то, как чешские власти относится к их общины.