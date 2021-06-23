Мадрид після помилування сепаратистів виключив референдум про незалежність Каталонії

Уряд Іспанії заявив у середу, що помилування дев'яти ув'язнених лідерів каталонських сепаратистів не означає, що він готовий обговорювати референдум про незалежність регіону.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Верховний суд санкціонував звільнення дев'яти політиків і активістів після того, як уряд схвалив помилування. Іспанський уряд сподівається, що цей крок буде сприяти діалогу, аби зберегти регіон у складі Іспанії.

Очікується, що дев'ятеро лідерів каталонських сепаратистів покинуть в'язницю пізніше в середу.

У 2019 вони були засуджені до термінів від 9 до 13 років за підбурювання до заколоту і нецільове використання державних коштів після несанкціонованого референдуму з питання відділення від Іспанії, що призвів до найгіршої політичної кризи за десятиліття.

Водночас для цих 9 осіб залишається діяти заборона обіймати державні посади.

"Це не просто питання неконституційності, це те, що ми не можемо продовжувати розколювати каталонське суспільство", - сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес парламенту, відповідаючи на заклики законодавців-сепаратистів провести ще одни референдум зі згоди Мадрида.

Тим часом консервативні опозиційні партії знову закликали Санчеса піти у відставку через помилування, стверджуючи, що цей крок підриває єдність Іспанії.

Опитування громадської думки показують, що приблизно половина населення Каталонії виступає за відділення від Іспанії.