Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Військові РФ відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю біля Севастополя

Посли ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі - ЗМІ

Уряд змінює законопроєкт про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка

ПАРЄ розгляне питання захисту кримських татар під російською окупацією






Мадрид після помилування сепаратистів виключив референдум про незалежність Каталонії

Середа, 23 червня 2021, 13:25

Уряд Іспанії заявив у середу, що помилування дев'яти ув'язнених лідерів каталонських сепаратистів не означає, що він готовий обговорювати референдум про незалежність регіону.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Верховний суд санкціонував звільнення дев'яти політиків і активістів після того, як уряд схвалив помилування. Іспанський уряд сподівається, що цей крок буде сприяти діалогу, аби зберегти регіон у складі Іспанії.

Очікується, що дев'ятеро лідерів каталонських сепаратистів покинуть в'язницю пізніше в середу.

У 2019 вони були засуджені до термінів від 9 до 13 років за підбурювання до заколоту і нецільове використання державних коштів після несанкціонованого референдуму з питання відділення від Іспанії, що призвів до найгіршої політичної кризи за десятиліття.

Водночас для цих 9 осіб залишається діяти заборона обіймати державні посади.

"Це не просто питання неконституційності, це те, що ми не можемо продовжувати розколювати каталонське суспільство", - сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес парламенту, відповідаючи на заклики законодавців-сепаратистів провести ще одни референдум зі згоди Мадрида.

Тим часом консервативні опозиційні партії знову закликали Санчеса піти у відставку через помилування, стверджуючи, що цей крок підриває єдність Іспанії.

Опитування громадської думки показують, що приблизно половина населення Каталонії виступає за відділення від Іспанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Каталонія
powered by lun.ua