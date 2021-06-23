Мадрид после помилования сепаратистов исключил референдум о независимости Каталонии

Правительство Испании заявило в среду, что помилование девяти заключенных лидеров каталонских сепаратистов не означает, что оно готово обсуждать референдум о независимости региона.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Верховный суд санкционировал освобождение девяти политиков и активистов после того, как правительство одобрило помилование. Испанское правительство надеется, что этот шаг будет способствовать диалогу, чтобы сохранить регион в составе Испании.

Ожидается, что девять лидеров каталонских сепаратистов покинут тюрьму позже в среду.

В 2019 году они были приговорены к срокам от 9 до 13 лет за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств после несанкционированного референдума по вопросу отделения от Испании, который привел к худшему политическому кризису за десятилетие.

В то же время для этих 9 человек будет действовать запрет занимать государственные должности.

"Это не просто вопрос неконституционности, это то, что мы не можем продолжать раскалывать каталонское общество", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес парламента, отвечая на призывы законодателей-сепаратистов провести еще одни референдум с согласия Мадрида.

Между тем консервативные оппозиционные партии вновь призвали Санчеса уйти в отставку из-за помилования, утверждая, что этот шаг подрывает единство Испании.

Опросы общественного мнения показывают, что примерно половина населения Каталонии выступает за отделение от Испании.