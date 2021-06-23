Помилувані сепаратисти вийшли з в’язниці з вимогами незалежності Каталонії

Пообіцявши продовжувати боротьбу за незалежну Каталонію, сепаратистські політики, які потрапили до в'язниці за роль у невдалій спробі проголосити незалежність у 2017 році, вийшли з в'язниці в середу після того, як уряд Іспанії помилував їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Звільнених політиків та активістів, які несли транспарант із вимогою "Свободу Каталонії", привітав глава каталонського регіонального уряду Пере Арагонес під привітання та оплески прихильників.

"Немає помилування, яке змусить замовкнути каталонський народ, вони не примусять нас мовчати", - сказав Жорді Куйсарт, один із помилуваних сепаратистів і глава каталонської культурної асоціації Omnium, журналістам біля в'язниці Льєдонес.

Жосеп Руль, колишній чиновник уряду Каталонії, сказав: "Ми досягнемо незалежності Каталонії і переможемо".

Дев'ять політиків та активістів були засуджені у 2019 році від дев'яти до 13 років за заворушення та зловживання державними коштами після несанкціонованого референдуму про відкремлення, який призвів до короткочасного проголошення незалежності та найгіршої політичної кризи в Іспанії за останні десятиліття.

Раніше уряд Іспанії заявив, що помилування дев'яти ув'язнених лідерів каталонських сепаратистів не означає, що він готовий обговорювати референдум про незалежність регіону.