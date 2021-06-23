Помилованные сепаратисты вышли из тюрьмы с требованиями независимости Каталонии

Пообещав продолжать борьбу за независимую Каталонию, сепаратистские политики, попавшие в тюрьму за роль в неудачной попытке провозгласить независимость в 2017 году, вышли из тюрьмы в среду после того, как правительство Испании помиловало их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Освобожденных политиков и активистов, которые несли транспарант с требованием "Свободу Каталонии", поздравил глава каталонского регионального правительства Пере Арагонес под приветствия и аплодисменты поклонников.

"Нет помилования, которое заставит замолчать каталонский народ, они не заставят нас молчать", - сказал Жорди Куйсарт, один из помилованных сепаратистов и глава каталонской культурной ассоциации Omnium журналистам возле тюрьмы Льедонес.

Жосеп Руль, бывший чиновник правительства Каталонии, сказал: "Мы достигнем независимости Каталонии и победим".

Девять политиков и активистов были осуждены в 2019 году от девяти до 13 лет за беспорядки и злоупотребления государственными средствами после несанкционированного референдума о видкремлення, который привел к кратковременному провозглашения независимости и плохой политического кризиса в Испании за последние десятилетия.

Ранее правительство Испании заявило, что помилование девяти заключенных лидеров каталонских сепаратистов не означает, что оно готово обсуждать референдум о независимости региона.