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Латвія вимагає у Білорусі розслідувати руйнування її посольства в Мінську 

Середа, 23 червня 2021, 19:51

Глава МЗС Латвії опублікував у своєму Twitter фотографії зруйнованого паркану посольства у Мінську та вимагає у білоруської влади розслідувати інцидент. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Приміщення посольства Латвії в Білорусі у цей момент", - написав Едгар Ринкевичс, додавши фото зруйнованого автомобілем цегляного паркану. 

"Ми очікуємо від влади в Мінську розслідування цього інциденту, забезпечення безпеки та охорони посольства у повній відповідності до міжнародного права", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці травня Білорусь вирішила вислати посла Латвії і співробітників посольства цієї країни через інцидент в Ризі, який офіційний Мінськ вважає образою білоруського державного прапора. Влада у Мінську дозволила залишити одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будинком.

МЗС Латвії оголосило про висилку білоруських дипломатів у відповідь.

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