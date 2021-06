Латвія вимагає у Білорусі розслідувати руйнування її посольства в Мінську 

Глава МЗС Латвії опублікував у своєму Twitter фотографії зруйнованого паркану посольства у Мінську та вимагає у білоруської влади розслідувати інцидент.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приміщення посольства Латвії в Білорусі у цей момент", - написав Едгар Ринкевичс, додавши фото зруйнованого автомобілем цегляного паркану.

"Ми очікуємо від влади в Мінську розслідування цього інциденту, забезпечення безпеки та охорони посольства у повній відповідності до міжнародного права", - додав він.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv