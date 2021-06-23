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Латвия требует в Беларуси расследовать разрушение ее посольства в Минске

Среда, 23 июня 2021, 19:51

Глава МИД Латвии опубликовал в своем Twitter фотографии разрушенного забора посольства в Минске и требует у белорусских властей расследовать инцидент.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Помещение посольства Латвии в Беларуси в этот момент", - написал Эдгар Ринкевичс, добавив фото разрушенного автомобилем кирпичного забора.

"Мы ожидаем от властей в Минске расследования этого инцидента, обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом", - добавил он.

Напомним, в конце мая Беларусь решила выслать посла Латвии и сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом в Риге, который официальный Минск считает оскорблением белорусского государственного флага. Власть в Минске позволила оставить одного административно-технического работника по уходу за зданием.

МИД Латвии объявил о высылке белорусских дипломатов в ответ.

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