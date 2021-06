Латвия требует в Беларуси расследовать разрушение ее посольства в Минске

Глава МИД Латвии опубликовал в своем Twitter фотографии разрушенного забора посольства в Минске и требует у белорусских властей расследовать инцидент.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Помещение посольства Латвии в Беларуси в этот момент", - написал Эдгар Ринкевичс, добавив фото разрушенного автомобилем кирпичного забора.

"Мы ожидаем от властей в Минске расследования этого инцидента, обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом", - добавил он.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv