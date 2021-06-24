У Варшаві затримали українця, який порушив ПДР і відбивався від поліції вогнегасником

У Варшаві вісім поліцейських брали участь у затримання 36-річного громадянина України, який грубо порушив правила дорожнього руху і пручався при затриманні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fakt.pl.

Ролик, записаний в районі Охота і розміщений в одній з місцевих груп у соціальних мережах, став хітом в інтернеті. На записі видно втручання поліції проти 36-річного громадянина України, який не виконував їх вказівок.

Коли вони підійшли до його транспортного засобу, чоловік застосував проти них вогнегасник. Через деякий час здалося, що операцію з затримання завершено і на чоловіка ось-ось надягнуть кайданки, але невдовзі після виходу з автомобіля він почав тікати.

Правоохоронці були змушені викликати підкріплення, щоб упіймати агресивно налаштованого порушника. Загалом в акції взяли участь вісім поліцейських, проти чоловіка застосовувались різні засоби прямого примусу, що відзначили користувачі Інтернету. Деякі з них обурювались, а інші підкреслювали, що досить побачити, як поводиться порушник, щоб усвідомити, що в іншому випадку його буде важко зупинити.

Варто зазначити, що поліцейських спочатку викликали через злісне порушення правил дорожнього руху водієм, який виїхав на тротуар і ледь не збив чоловіка з дитиною.

Українець був агресивним не лише коли його затримали, а й згодом.

"Незважаючи на рішучі дії поліції, його агресивність не зменшилась - він продовжував атакувати поліцейських. Його поведінка була настільки агресивною, що йому довелося одягнути шолом, і в лікарні він отримав седативні ін'єкції, які мали незначний ефект", - заявив комісар поліції Варшави Сільвестер Марчак.

У затриманого взяли кров для токсикологічних досліджень. Поліція підозрює, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.