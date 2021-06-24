В Варшаве задержали украинца, нарушившего ПДД и отбивавшегося от полиции огнетушителем

В Варшаве восемь полицейских участвовали в задержании 36-летнего гражданина Украины, который грубо нарушил правила дорожного движения и сопротивлялся при задержании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fakt.pl.

Ролик, записанный в районе Охота и размещенный в одной из местных групп в социальных сетях, стал хитом в интернете. На записи видно вмешательство полиции против 36-летнего гражданина Украины, который не выполнял их указания.

Когда они подошли к его транспортному средству, мужчина применил против них огнетушитель. Через некоторое время показалось, что операция по задержанию завершена и на мужчину вот-вот наденут наручники, но вскоре после выхода из автомобиля он начал убегать.

Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы поймать агрессивно настроенного нарушителя. Всего в акции приняли участие восемь полицейских, против мужчины применялись различные средства прямого принуждения, отметили пользователи Интернета. Некоторые из них возмущались, а другие подчеркивали, что достаточно увидеть, как ведет себя нарушитель, чтобы понять, что в противном случае его будет трудно остановить.

Стоит отметить, что полицейских сначала вызвали из-за злостного нарушения правил дорожного движения водителем, который выехал на тротуар и едва не сбил мужчину с ребенком.

Украинец был агрессивным не только когда его задержали, но и позже.

"Несмотря на решительные действия полиции, его агрессивность не уменьшилась - он продолжал атаковать полицейских. Его поведение было настолько агрессивным, что ему пришлось одеть шлем, и в больнице он получил седативные инъекции, которые имели незначительный эффект ", - заявил комиссар полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

У задержанного взяли кровь для токсикологических исследований. Полиция подозревает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.