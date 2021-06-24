Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президент ПАРЄ: Україна може ратифікувати Стамбульську конвенцію з "поясненнями про гендер"

Прем’єр Нідерландів вважає, що Угорщині немає місця в ЄС після скандального ЛГБТ-закону

ОАСК призупинив дію захисних мит проти білоруського автопрому

Прем’єр Британії: Defender йшов через води України, анексія Криму незаконна






Польща виводить свій контингент у складі місії НАТО з Афганістану

Четвер, 24 червня 2021, 16:22

Цієї ночі до Польщі повернуться перші військові у рамках виведення польського військового контингенту, що перебував у складі місії НАТО, з Афганістану.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до рішень союзників ми вирішили не продовжувати місію польського військового контингенту в Афганістані. В кінці червня, після 20 років, ми припиняємо нашу військову участь в найбільшій операції НАТО в історії. Цієї ночі в країну повернуться перші польські солдати", - розповів Дуда у своєму Twitter.

За даними міністерства оборони Польщі, польський контингент в Афганістані нараховував до 350 військових.

Члени НАТО погодилися завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.

США та НАТО почали виводити своїх військових з країни у кінці квітня 2021 року.

Україна вивела з Афганістану своїх військовослужбовців, які брали участь в місії НАТО "Рішуча підтримка". До складу місії НАТО в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.

  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Афганістан Альянс
powered by lun.ua