Польща виводить свій контингент у складі місії НАТО з Афганістану

Цієї ночі до Польщі повернуться перші військові у рамках виведення польського військового контингенту, що перебував у складі місії НАТО, з Афганістану.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до рішень союзників ми вирішили не продовжувати місію польського військового контингенту в Афганістані. В кінці червня, після 20 років, ми припиняємо нашу військову участь в найбільшій операції НАТО в історії. Цієї ночі в країну повернуться перші польські солдати", - розповів Дуда у своєму Twitter.

За даними міністерства оборони Польщі, польський контингент в Афганістані нараховував до 350 військових.

Члени НАТО погодилися завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.

США та НАТО почали виводити своїх військових з країни у кінці квітня 2021 року.

Україна вивела з Афганістану своїх військовослужбовців, які брали участь в місії НАТО "Рішуча підтримка". До складу місії НАТО в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.