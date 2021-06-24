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Польша выводит свой контингент в составе миссии НАТО из Афганистана

Четверг, 24 июня 2021, 16:22

Этой ночью в Польшу вернутся первые военные в рамках вывода польского воинского контингента, находящегося в составе миссии НАТО, из Афганистана.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Европейская правда".

"В соответствии с решениями союзников мы решили не продолжать миссию польского военного контингента в Афганистане. В конце июня, после 20 лет, мы прекращаем наше военное участие в крупнейшей операции НАТО в истории. Этой ночью в страну вернутся первые польские солдаты", - рассказал Дуда в своем Twitter.

По данным министерства обороны Польши, польский контингент в Афганистане насчитывал до 350 военных.

НАТО согласились завершить свою миссию в Афганистане, которая насчитывает 9600 человек, после того, как президент США Джо Байден анонсировал вывода американских военных из Афганистана и призвал положить конец самой длительной войне Вашингтона.

США и НАТО начали выводить свои войска из страны в конце апреля 2021 года.

Украина вывела из Афганистана своих военнослужащих, участвовавших в миссии НАТО "Решительная поддержка". В состав миссии НАТО в Афганистане входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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