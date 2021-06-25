Чехією прокотився потужний торнадо: щонайменше троє загиблих, сотні поранених

Троє людей загинули внаслідок торнадо, який прокотився Південною Моравією у четвер ввечері та вночі.

Про це вранці у п’ятницю повідомила чеському телебаченню речниця південноморавської служби порятунку Міхаела Ботова, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Раніше була інформація про одного загиблого, про якого вночі повідомив директор годонинської лікарні Антонін Тесаржик.

У четвер ввечері шторм із градом розміром з тенісні м'ячі та торнадо накрив переважно регіони Бржецлав та Годонін. Шторм руйнував будинки, машини та зелені насадження. Медики надали першу допомогу, а потім перевезли 63 людини до лікарень, десять з яких отримали важкі поранення. "Нам не вдалося врятувати трьох пацієнтів, вони отримали смертельні ушкодження", - додала Ботова.

Однак, за її словами, зазначені цифри стосуються лише людей, перевезених до лікарень, крім того, є десятки людей, яких рятувальники врятували та залишили на місці. Також дехто звернувся за допомогою безпосередньо до лікарні, тому вони не пройшли через руки рятувальників, зазначила речниця.

Найбільш поширеними травмами були синці, відкриті переломи та травми голови. За словами Антоніна Тесаржика, ситуація виглядала як на полі бою.

За словами Міхаели Ботової, не можна виключати інших постраждалих або загиблих, оскільки пожежники продовжують обшукувати завали будинків.