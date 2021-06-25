По Чехии прокатился мощный торнадо: минимум трое погибших, сотни раненых

Три человека погибли в результате торнадо, который пронесся по Южной Моравии в четверг вечером и ночью.

Об этом утром в пятницу сообщила чешскому телевидению пресс-секретарь Южно службы спасения Михаэла Ботова, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Ранее была информация об одном погибшем, о котором ночью сообщил директор годонинской больницы Антонин Тесаржик.

В четверг вечером шторм с градом размером с теннисные мячи и торнадо обрушился преимущественно регионы Бржецлав и Годонин. Шторм разрушал дома, машины и зеленые насаждения. Медики оказали первую помощь, а затем перевезли 63 человека в больницы, десять из которых получили тяжелые ранения. "Нам не удалось спасти трех пациентов, они получили смертельные повреждения", - добавила Ботова.

Однако, по ее словам, указанные цифры касаются только людей, перевозимых в больницы, кроме того, есть десятки людей, которых спасатели спасли и оставили на месте. Также некоторые обратились за помощью непосредственно в больницу, поэтому они не прошли через руки спасателей, отметила пресс-секретарь.

Наиболее распространенными травмами были синяки, открытые переломы и травмы головы. По словам Антонина Тесаржика, ситуация выглядела как на поле боя.

По словам Михаэлы Ботовой, нельзя исключать других пострадавших или погибших, поскольку пожарные продолжают обыскивать завалы домов.