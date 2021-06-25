Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Чехией прокатился мощный торнадо: минимум трое погибших, сотни раненых

Лидеры ЕС отвергли предложение Франции и Германии по саммиту с Путиным

Президент ПАСЕ: Украина может ратифицировать Стамбульскую конвенцию с "объяснениями о гендере"

Премьер Нидерландов считает, что Венгрии нет места в ЕС после скандального ЛГБТ-закона






По Чехии прокатился мощный торнадо: минимум трое погибших, сотни раненых

Пятница, 25 июня 2021, 08:45

Три человека погибли в результате торнадо, который пронесся по Южной Моравии в четверг вечером и ночью.

Об этом утром в пятницу сообщила чешскому телевидению пресс-секретарь Южно службы спасения Михаэла Ботова, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Ранее была информация об одном погибшем, о котором ночью сообщил директор годонинской больницы Антонин Тесаржик.

В четверг вечером шторм с градом размером с теннисные мячи и торнадо обрушился преимущественно регионы Бржецлав и Годонин. Шторм разрушал дома, машины и зеленые насаждения. Медики оказали первую помощь, а затем перевезли 63 человека в больницы, десять из которых получили тяжелые ранения. "Нам не удалось спасти трех пациентов, они получили смертельные повреждения", - добавила Ботова.

Однако, по ее словам, указанные цифры касаются только людей, перевозимых в больницы, кроме того, есть десятки людей, которых спасатели спасли и оставили на месте. Также некоторые обратились за помощью непосредственно в больницу, поэтому они не прошли через руки спасателей, отметила пресс-секретарь.

Наиболее распространенными травмами были синяки, открытые переломы и травмы головы. По словам Антонина Тесаржика, ситуация выглядела как на поле боя.

По словам Михаэлы Ботовой, нельзя исключать других пострадавших или погибших, поскольку пожарные продолжают обыскивать завалы домов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия стихийные бедствия
powered by lun.ua