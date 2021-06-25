ЕС введет принцип дифференциации к странам "Восточного партнерства" - Кулеба

Европейский Союз будет применять различные подходы к странам "Восточного партнерства", в зависимости от их европейских стремлений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам визита в Брюссель с коллегами из Грузии и Молдовы в формате Ассоциированного трио.

Кулеба напомнил, что уже несколько лет Украина вместе с Грузией и Молдовой настаивала, что в "Восточном партнерстве", где есть всего шесть стран, нужно ввести принцип дифференциации.

"То есть страны, которые имеют европейские амбиции и ассоциации, должны иметь доступ к более продвинутым программ и инструментам помощи. Нас долго не слышали. Но, возможно, это стечение обстоятельств, что после создания Ассоциированного трио нас услышали и принцип дифференциации будет введен в деятельность политики европейского соседства "Восточного партнерства", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в этом формате страны могут помочь друг другу ускорять их евроинтеграцию, но не смогут тормозить. "То есть никто не будет подстраиваться под страну, которая отстает в каком-то вопросе. Где мы готовы идти вперед, мы пойдем вперед. Так же сделают Грузия и Молдова. Но где мы видим, что можно объединить усилия для движения вперед, там мы будем действовать сообща", - добавил он.

По его словам, в Брюсселе также обсуждались конкретные совместные проекты и инвестиции со стороны Евросоюза.

Напомним, прогресс в выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС за 2015-2020 годы составляет 54%.

Наибольшего прогресса за все время выполнения Соглашения удалось достичь в следующих областях: политический диалог, национальная безопасность и оборона - на 89%; юстиция, свобода, безопасность, права человека - 85%; технические барьеры в торговле - 85%; гуманитарная политика - 84%; государственные закупки - 83%; предпринимательство - 81%.