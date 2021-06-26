Троє людей загинули в результаті ножової атаки в центрі німецького Вюрцбурга 

У німецькому місті Вюрцбург, в Баварії, у п’ятницю ввечері невідомий з ножем напав на людей у центрі міста і убив трьох, багато отримали поранення.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel Online, пише "Європейська правда".

Близько 17:00 в поліцію Вюрцбурга надійшли повідомлення про напад у місті. Чоловік з ножем атакував кількох людей на центральній площі Барбароссаплятц.

За даними поліції, три людини загинули, багато хто отримав поранення, деякі - серйозні.

Згодом у мережі з’явилось відео, на якому видно, як розлючений натовп тримає злочинця під контролем на вулиці. Чоловіки кидають в нього предмети, переслідують його у провулку.

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За даними поліції, під час затримання правоохоронці застосували вогнепальну зброю і влучили нападнику у ногу. За офіційною інформацією, його життю нічого не загрожує.

Пізніше поліція оголосила, що нападник - 24-річний чоловік із Сомалі, який з 2015 року жив у Вюрцбурзі. За інформацією видання, його звуть Джібріль А. і він був відомий поліції у минулому, але не через політично мотивовані злочини.

Нещодавно він був зареєстрований в притулку для безхатченків .

За даними Міністерства внутрішніх справ Баварії, чоловік вже вдався до насильства.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррман розповів, що жертвами нападу були "в основному жінки", "різного віку", але мотив нападника достеменно не відомий.

За словами Геррмана, один зі свідків стверджує, що чув, як злочинець кричав "Аллаху акбар".