Три человека погибли в результате ножевой атаки в центре немецкого Вюрцбурга

В немецком городе Вюрцбург, в Баварии, в пятницу вечером неизвестный с ножом напал на людей в центре города и убил трех, многие получили ранения.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online, пишет "Европейская правда".

Около 17:00 в полицию Вюрцбурга поступили сообщения о нападении в городе. Мужчина с ножом атаковал несколько человек на центральной площади Барбароссаплятц.

По данным полиции, три человека погибли, многие получили ранения, некоторые - серьезные.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, как разъяренная толпа держит преступника под контролем на улице. Мужчины бросают в него предметы, преследуют его в переулке.

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По данным полиции, во время задержания правоохранители применили огнестрельное оружие и попали нападающему в ногу. По официальной информации, его жизни ничего не угрожает.

Позже полиция объявила, что нападающий - 24-летний мужчина из Сомали, который с 2015 года жил в Вюрцбурге. По информации издания, его зовут Джибриль А. и он был известен полиции в прошлом, но не из-за политически мотивированных преступлений.

Недавно он был зарегистрирован в приюте для бездомных.

По данным Министерства внутренних дел Баварии, мужчина уже обращался к насилию.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман рассказал, что жертвами нападения были "в основном женщины", "разного возраста", но мотив нападающего точно не известен.

По словам Херрмана, один из свидетелей утверждает, что слышал, как преступник кричал "Аллаху акбар".