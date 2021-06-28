Прем’єр Швеції після вотуму недовіри пішов у відставку

Прем’єр Швеції Стефан Левен після вотуму недовіри його уряду оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local та SVT.

Соціал-демократ Стефан Левен став першим прем’єром Швеції, щодо якого парламент висловив вотум недовіри. Перед цим його уряди "пережили" шість таких спроб.

"Це було найважчим політичним рішенням з тих, які мені доводилося приймати", - сказав Левен на брифінгу, на якому заявив про відставку.

Після вотуму недовіри уряду прем'єр міг обрати між достроковими виборами або відставкою, щоб сформувати інший уряд. Стефан Левен сказав, що обирав той варіант, який був би найкращим для країни, і це, на його думку - не дострокові парламентські вибори на тлі епідемії коронавірусу.

Відставка Левена означає початок перемовин між спікером парламенту і представленими у ньому політсилами для створення нового уряду. Потенційно після цього крісло прем’єра можуть знову отримати соціал-демократи, або представник опозиції. На час перемовин уряд Левена продовжить виконувати свої повноваження у статусі "виконуючих обов'язки".

"Я все ще відкритий для пропозицій очолити уряд, який Ріксдаг буде готовий підтримувати. Моя партія і я готові поділяти відповідальність і продовжувати вести нашу країну вперед разом з іншими конструктивними політсилами", - заявив Левен.

Якщо перемовини закінчаться без результату, Швецію чекають дострокові вибори.

Нагадаємо, 21 червня парламент Швеції проголосував за вотум недовіри прем’єр-міністру Стефану Левену, проти прем’єра проголосували чотири політичні сили. З ініціативою вотуму недовіри окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах.

Уряд меншості Льовена - соціал-демократів та "зелених" - прийшов до влади у 2019 році, після місяців переговорів після виборів 2018 року. Угода між політсилами передбачала низку ліберальних ринкових реформ.