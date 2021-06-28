Премьер Швеции после вотума недоверия ушел в отставку

Премьер Швеции Стефан Лёвен после вотума недоверия его правительству объявил о своей отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local и SVT.

Социал-демократ Стефан Лёвен стал первым премьером Швеции, по которому парламент выразил вотум недоверия. Перед этим его правительства "пережили" шесть таких попыток.

"Это было самым тяжелым политическим решением из тех, которые мне приходилось принимать", - сказал Лёвен на брифинге, на котором заявил об отставке.

Стефан Лёвен сказал, что выбирал тот вариант, который был бы лучшим для страны, и это, по его мнению - не досрочные парламентские выборы на фоне эпидемии коронавируса.

Отставка Левена означает начало переговоров между спикером парламента и представленными в нем политсилами для создания нового правительства. Потенциально после этого кресло премьера могут снова получить социал-демократы, или представитель оппозиции. На время переговоров правительство Лёвена продолжит выполнять свои полномочия в статусе "исполняющих обязанности".

"Я все еще открыт для предложений возглавить правительство, которое Риксдаг будет готов поддерживать. Моя партия и я готовы разделять ответственность и продолжать вести нашу страну вперед вместе с другими конструктивными политсилами", - заявил Лёвен.

Если переговоры закончатся безрезультатно, Швецию ждут досрочные выборы.

Напомним, 21 июня парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Лёвену, против премьера проголосовали четыре политические силы. С инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Главным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.

Правительство меньшинства Левена - социал-демократов и "зеленых" - пришло к власти в 2019 году, после месяцев переговоров после выборов 2018 года. Соглашение между политсилами предусматривало ряд либеральных рыночных реформ.