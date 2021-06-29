Чехія відкриє у Празі представництво білоруської опозиції

Чехія готується відкрити у Празі офіційне представництво білоруської опозиції.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Якуб Кульганек.

"Ми домовилися почати підготовку до заснування представництва білоруської опозиції у Празі, за прикладом Литви. Білоруська опозиція мала і продовжить мати одностайну підтримку з боку Чехії", - повідомив він у своєму Twitter.

Dnes na jednání vlády s prezidentem republiky 🇨🇿 Milošem Zemanem. Dohodli jsme se na přípravě zřízení zastoupení běloruské opozice v Praze - po vzoru Litvy. Běloruská opozice má a bude mít jednoznačnou podporu České republiky. pic.twitter.com/dLwztgerX5 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) June 28, 2021

Схожі представництва білоруської опозиції вже є у Литві та Польщі.

Нагадаємо, 28 червня офіційний Мінськ заявив про вихід з ініціативи ЄС "Східне партнерство", заявив про відкликання посла для консультацій і рекомендував виїхати до Брюсселя главі Представництва ЄС у Білорусі.

Президент Євроради Шарль Мішель назвав це "кроком назад", але запевнив, що Євросоюз продовжить підтримувати народ Білорусі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що рішення режиму Лукашенка є нелегітимним і вихід з ініціативи суперечить інтересам білоруського народу. "Ми збираємося брати участь у подіях і саміті "Східного партнерства", - заявила вона.