Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄСПЛ визначив, коли заслухає справу проти Росії щодо Донбасу

НАТО, ЄС та США порадили, як варто змінити проєкт закону про СБУ

В Міноборони Британії пояснили втрату документів про прохід есмінця біля Криму

В Афінах знайшли вкрадені 9 років тому полотна Пікассо і Мондріана






Чехія відкриє у Празі представництво білоруської опозиції

Вівторок, 29 червня 2021, 13:59

Чехія готується відкрити у Празі офіційне представництво білоруської опозиції.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Якуб Кульганек.

"Ми домовилися почати підготовку до заснування представництва білоруської опозиції у Празі, за прикладом Литви. Білоруська опозиція мала і продовжить мати одностайну підтримку з боку Чехії", - повідомив він у своєму Twitter.

Схожі представництва білоруської опозиції вже є у Литві та Польщі.

Нагадаємо, 28 червня офіційний Мінськ заявив про вихід з ініціативи ЄС "Східне партнерство", заявив про відкликання посла для консультацій і рекомендував виїхати до Брюсселя главі Представництва ЄС у Білорусі.

Президент Євроради Шарль Мішель назвав це "кроком назад", але запевнив, що Євросоюз продовжить підтримувати народ Білорусі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що рішення режиму Лукашенка є нелегітимним і вихід з ініціативи суперечить інтересам білоруського народу. "Ми збираємося брати участь у подіях і саміті "Східного партнерства", - заявила вона.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Білорусь
powered by lun.ua